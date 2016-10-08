Песков прокомментировал предложение бизнесмена подарить Путину квартиру

Президент России Владимир Путин предложил президенту ГК «Сапсан» Сергею Шмакову, который хотел подарить ему квартиру, сделать совместный подарок нуждающимся детям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Шмаков, который подарил квартиру в Подмосковье сотруднику минспорта Белоруссии Андрею Фомочкину, пронесшему российский флаг, заявил в эфире радиостанции Business FM, что готов сделать аналогичный подарок президенту.

«Президент об этом слышал, как ни странно, причем слышал это по радио, и, собственно, в этой ситуации, конечно, принимать такие подарки президент не может, никогда этого не делает, но в то же время он был бы рад, если бы, предположим, такая квартира была бы подарена тем, кто в этом нуждается, – будь то дети без родителей или еще кто-то, больные дети, сироты. И в таком случае это мог бы быть такой совместный подарок от предпринимателя и президента для этих детей», – сказал Песков.

Шмаков в ответ признался, что решение является для него неожиданным, но он с удовольствием сделает совместный подарок тому, «кто в этом действительно нуждается».