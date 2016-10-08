Неизвестные с бензопилой и топором напали на посетителей ТЦ в Минске

Двое неизвестных мужчин, вооруженных бензопилой и топором, напали на посетителей торгового центра «Европа» в Минске, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. В результате инцидента одна девушка погибла, еще одна получила ранения. Мотивы преступления неизвестны.

В следственном комитете республики подтвердили информацию о нападении, но сообщили об одном нападавшем. Пресс-секретарь Мингорисполкома Александр Ластовский рассказал, что к настоящему времени задержаны двое подозреваемых в нападении.