По факту нападения на посетителей ТЦ в Минске возбуждено уголовное дело

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в ТЦ «Европа» в Минске, сообщил начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков. «Подозреваемый является гражданином Беларуси, он 1998 года рождения, проживает в Минске. Сейчас его допрашивают в Советском РУВД столицы», – сказал Барсуков.

По его словам, в 17.27 мужчина зашел через боковой вход ТЦ «Европа», у него с собой был чехол от гитары, в котором он спрятал топор. Также мужчина имел при себе бензопилу. «В 17.28 мужчина завел пилу и нанес телесные повреждения девушке, которая скончалась. Потом он достал топор и стал угрожать другим людям», – сообщил Барсуков.

В свою очередь, первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Алексей Волков подтвердил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Уголовное дело принято к производству следователями Центрального аппарата СК. Проводятся неотложные следственные действия», – сказал Волков. Мотивы нападавшего пока неизвестны.