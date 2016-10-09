Восемь боевиков ликвидированы в одном из районов Чечни

Восемь боевиков ликвидированы в Гудермесском районе Чечни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. На данный момент установлена только личность лидера группы – это Али Демильханов, 1983 г. рождения, находившийся в федеральном розыске.

Следователи возбудили уголовное дело по факту боестолкновения с боевиками. Дело возбуждено по ст. 222 УК РФ (незаконное ношение и хранение оружия) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным правоохранительных органов, боестолкновение произошло около полуночи на дороге Нижний Герзель – Энгель-Юрт. Полицейские попытались остановить две машины, из которых по ним был открыт огонь из автоматов, а также брошены гранаты. Четверо полицейских получили ранения.