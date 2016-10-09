США пересмотрят поддержку саудовской коалиции после удара в Йемене

Совет национальной безопасности (СНБ) США может пересмотреть поддержку коалиции под руководством Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене после удара по мирным жителям.

«Сотрудничество США с Саудовской Аравией не является незаполненным банковским чеком», – завил представитель СНБ Нед Прайс. По его словам, нынешний инцидент вынуждает Вашингтон «незамедлительно пересмотреть» поддержку саудовской коалиции.

В субботу, 8 октября, коалиция Саудовской Аравии нанесла авиаудар по похоронной процессии в Йемене. В результате инцидента погибли около 200 человек, еще более 500 получили ранения.