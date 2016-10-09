В Кабардино-Балкарии неизвестные застрелили двух сотрудников ДПС

В ночь на 9 октября четверо неизвестных совершили вооруженное нападение на сотрудников ДПС в Кабардино-Балкарии. «Примерно в 2.30 в городе Прохладный четверо неустановленных лиц, передвигавшихся на автомашине LADA Priora черного цвета, открыли огонь по двум инспекторам ДПС, находившимся в салоне патрульной машины», – сообщили в СУ СКР по региону. Оба полицейских от полученных ранений скончались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).