Нападение на посетителей ТЦ в Минске совершил подросток

Следственный комитет Белоруссии сообщил детали нападения на посетителей торгового центра «Новая Европа» в Минске, которое произошло вечером 8 октября. Около 17.30 молодой человек зашел в ТЦ с чехлом для музыкального инструмента и бензопилой. С ее помощью он причинил телесные повреждения женщине 1973 г. рождения, которая скончалась на месте. Затем он извлек из чехла топор и ранил еще одну женщину 1970 г. рождения. Она госпитализирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемый был сразу же задержан сотрудниками милиции. Им оказался несовершеннолетний минчанин 1998 г. рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Сейчас следователи устанавливается его психическое состояние.