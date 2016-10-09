Патрульный самолет ВМС США приблизился к границам России

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon совершил разведывательный полет вблизи Крыма. Он также пролетал над территорией Греции и Болгарии.

В субботу 8 октября самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен в районе восточного Средиземноморья, где, предположительно, находятся корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России.

В последние несколько недель интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ резко возросла.