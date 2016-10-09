Разведка ДНР сообщила о прибытии в Донбасс американских снайперов

Разведслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики узнали о наличии шести украинских минометов у линии соприкосновения, а также о прибытии в Донбасс снайперов из США. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В районе населенного пункта Майорск – 1,5 км от линии соприкосновения – в районе моста выявлены огневые позиции шести минометов калибром 120 мм. Кроме того, наша разведка установила местоположение снайперов, прибывших в зону АТО из США», – сказал Басурин.