Украинскому консулу разрешили встретиться с Романом Сущенко

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что украинскому консулу разрешили посетить сизо «Лефортово», чтобы увидеться с гражданином Украины Романом Сущенко. «Как сообщил мне Геннадий Брескаленко, он получил официальное подтверждение, что ему разрешено встретиться с Романом Сущенко, что он намерен сделать в будущую пятницу», – сказал Фейгин.

Напомним, украинец Роман Сущенко обвиняется в России в шпионаже. Он был задержан в Москве 3 октября и арестован на два месяца. Украинская сторона утверждает, что Сущенко является журналистом, который во время отпуска в личных целях поехал в Москву.