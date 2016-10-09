СБУ сообщила о задержании российского шпиона

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в городе Ровно задержан агент российской разведки. «Шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России, – должен был завербовать одного из старших офицеров штаба сухопутных войск ВСУ», – говорится в сообщении.

По версии СБУ, задержанный должен был достать документы с грифом «секретно» и «совершенно секретно», касающиеся «боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества Вооруженных сил Украины с иностранными партнерами». Он пытался получить их через украинского офицера, которому пообещал деньги и российское гражданство.

Украинский офицер, который получил предложение сотрудничать с российскими спецслужбами, обратился в СБУ. Он держал связь с «российским шпионом», который приехал на Украину 7 октября для получения секретных документов. Его задержали при получении флешки с дезинформацией.

Имя подозреваемого в шпионаже не называется. В то же время в украинской спецслужбе заявили, что установили личность «куратора шпиона». Им, по версии СБУ, оказался «сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин».