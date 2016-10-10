Олланд не исключает отмены встречи с Путиным из-за Сирии

Президент Франции Франсуа Олланд еще не принял решение о встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Париж 19 октября. «Я все еще задаю себе вопрос», - заявил Олланд в интервью телеканалу TF1, говоря о возможности аудиенции с Путиным (цитата по Reuters). Поддержку Россией с воздуха сирийских правительственных сил он расценил как «непреемлемую». Об этом Олланд обещал сообщить Путину в том случае, если встреча все-таки состоится. Ранее президенты намеревались обсудить на переговорах конфликты в Сирии и на Украине.

«Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его (Путина) прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно - бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами?», - задается вопросом Олланд. Французский президент уверен, что «население Алеппо стало жертвой военных преступлений», а те, «кто совершает эти преступления, будут привлечены к ответственности, в том числе и в Международном уголовном суде».

Ранее действия России как военные преступления предложил расценивать госсекретарь США Джон Керри. Москва в ответ дала понять, что подобные высказывания могут иметь юридические последствия.

Интервью Олланда вышло в день рассмотрения в СБ ООН двух альтернативных проектов резолюции по Сирии. Российский проект предлагал вывод боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо. Проект Франции подразумевал наложение запрета на полеты военной авиации над Алеппо. Россия заблокировала французскую инициативу, но и ее проект не был принят.