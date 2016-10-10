В парламент Грузии проходят три партии

Три партии преодолели проходной барьер на парламентских выборах в Грузии, состоявшихся 8 октября. Об этом сообщает ЦИК страны со ссылкой на 99,92% обработанных бюллетеней.

По итогам обработки 99,41% бюллетеней ЦИК сообщал о том, что лишь две партии проходят в парламент: правящая партия «Грузинская мечта», которая в настоящее время набирает 48,6% и оппозиционная партия нынешнего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» - 27,14%. Теперь же 5% удалось набрать и партии «Альянс патриотов Грузии».

На этапе обработки 82% протоколов «Альянс патриотов Грузии» также преодолевал проходной барьер, но потом данные изменились не в его пользу.