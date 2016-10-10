В центре шведского Мальмё прогремел взрыв

В ночь на 10 октября в центре шведского города Мальмё около ночного клуба «Вавилон» прогремел взрыв, сообщает газета Sydsvenskan. Инцидент произошел примерно в 01:30 по местному времени.

При взрыве никто не пострадал, но был нанесен значительный ущерб собственности, сообщил дежурный полиции Мартин Карлссон. Взрывное устройство было установлено у входа в клуб. В результате детонации были выбиты все окна на первом этаже и входная дверь. Взрыв слышали во всех близлежащих домах.

Кто именно заложил взрывчатку пока не ясно. Полиция оцепило район происшествия. Местные жители предупреждены о возможной опасности.