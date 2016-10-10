Кремль продолжает подготовку к визиту Путина во Францию – Песков

Москва продолжает подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Париж 19 октября, в ходе которого, в частности, запланированы переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. «Продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж, запланированы переговоры в Елисейском дворце, также Путин примет участие в открытии российского духовного центра», – сказал он. По словам Пескова, «иной информации от наших французских коллег мы не имеем, из этого и исходим».

Накануне Олланд в эфире национального телеканала TF1 заявил о своих сомнениях в том, стоит ли ему встречаться с Путиным. «Вероятно, я его приму», – начал он отвечать на вопрос журналиста, а на уточняющий вопрос, есть ли сомнения, что встреча состоится, объяснил, что спрашивает себя, будет ли это полезным, можно ли договориться. «Я все еще задаю себе вопрос», – сказал он.

Интервью Олланда вышло после рассмотрения в СБ ООН двух альтернативных проектов резолюции по Сирии. Российский предлагал вывод боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из восточной части Алеппо, французский подразумевал запрет на полеты там военной авиации. Россия заблокировала французскую инициативу, но и ее проект не был принят.