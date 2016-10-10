По эсминцу США было выпущено две ракеты у побережья Йемена

Американский эсминец USS Mason был дважды атакован ракетами с территории Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

«Корабль США Mason в 60-минутный период зафиксировал две приближающиеся ракеты, находясь в Красном море у берегов Йемена. Обе ракеты упали в воду, не достигнув судна», – сказал представитель военного ведомства США. Эсминец повреждений не получил, раненых среди экипажа нет. Корабль находился в 22 км от берега.

Американский чиновник пояснил, что запуск первой ракеты вызвал ответные меры со стороны командования эсминца. Не исключено, что именно они помогли предотвратить повреждения корабля.

Ранее представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Нед Прайс заявлял, что Вашингтон может пересмотреть поддержку коалиции под руководством Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов в Йемене после удара Эр-Рияда по мирным жителям. Удар был нанесен 8 октября по похоронной процессии в Йемене. В результате инцидента погибло около 140 человек. В королевстве отвергли обвинения.