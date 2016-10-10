В Германии задержан подозреваемый в организации теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 22-летнего сирийца Джабера аль-Бакра, подозреваемого в подготовке терактов в городе Хемнице, передает Reuters. По данным агентства, полиция, после того как 8 октября власти сообщили о предотвращении взрыва в Хемнице, провела обыски в квартире подозреваемого, но аль-Бакра удалось ускользнуть.

При обысках было обнаружено несколько сотен граммов взрывчатки. После задержания сирийца аль-Бакра сотрудники правоохранительных органов начали проверку его знакомых. В результате были задержаны еще три человека, двух из которых в настоящее время уже отпустили.