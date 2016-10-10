Число жертв урагана «Мэттью» на Гаити увеличилось до 1000 человек

Число жертв мощного урагана «Мэттью» на Гаити увеличилось до 1000 человек, сообщают западные СМИ.

Ранее сообщалось о 842 погибших. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, после урагана более 1,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

«Мэтью» стал самым сильным ураганом в Карибском регионе за последние 10 лет. 5 октября ему была присвоена максимальная – 5-я – категория по шкале интенсивности. Больше всего от урагана пострадал остров Гаити.