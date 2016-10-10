Новым командующим ВДВ назначен Андрей Сердюков

Министр обороны Сергей Шойгу вручил штандарт новому командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову и представил его личному составу. Шойгу назвал Сердюкова грамотным руководителем и умелым организатором.

По его словам, новый главнокомандующий ВДВ служил в Дальневосточном, Южном и Западном регионах и прошел все основные командно-штабные должности – от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа.

Шойгу заявил, что возглавляемое Сердюковым объединение эффективно выполняло ответственные задачи на юго-западном стратегическом направлении, неизменно демонстрировало высокие результаты в ходе учений и внезапных проверок.

В свою очередь Сердюков пообещал поддерживать традиции Воздушно-десантных войск, «пронизанные патриотизмом, беззаветной преданностью, несгибаемой волей».

Сердюков родился в 1962 г. в Ростовской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, прошел путь от командира взвода до командира воздушно-десантной дивизии. В 1993 г. окончил Военную академию имени Фрунзе, в 2009-м – Академию Генштаба. Командовал общевойсковой армией в Восточном военном округе. В ЮВО переведен в феврале 2013 г., в октябре того же года был назначен в округе на текущую должность.