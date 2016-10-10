Лукашенко заявил об урегулировании спора с Россией по «нефтегазовым вопросам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исходит из того, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Как передает БЕЛТА, он сделал такой вывод из доклада правительства. «Я так понимаю, что очередные баталии закончены и нам удалось выйти на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты», – сказал он.

Белоруссия с начала года добивается снижения цен на российский газ со $132 до $73 за 1000 кубометров и не признает наличия долга за поставки с начала 2016 г. 12 сентября Лукашенко поручил вице-премьеру Владимиру Семашко за два дня добиться окончательной договоренности с Москвой, но ее не удалось достичь до сих пор. В начале октября стало известно, что белорусская сторона с 11 октября в полтора раза повысит тарифы за транзит российской нефти в Европу по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

7 октября Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Тегераном о закупках иранской нефти. Позднее он сказал, что в переговорах с Россией отмечается определенный прогресс и российская сторона сформулировала новые предложения. «Думаю, что президент России вмешался в этот вопрос. Нам драться из-за этого не следует. Мы люди разумные, готовы, где нужно, отступить, готовы к компромиссам. Но это нужно делать честно», – заявил он. По словам Лукашенко, республика хочет равноправного сотрудничества с Россией, в том числе и по газовому и нефтяному вопросам.