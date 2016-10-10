Россия разместит в сирийском Тартусе военно-морскую базу

Минобороны России создаст в сирийском Тартусе постоянную военно-морскую базу, сообщил статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков. Соответствующее заявление он сделал на заседании международного комитета Совета Федерации.

«Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования», – заявил Панков. Он уточнил, что степень готовности этих документов «достаточно высокая».

«Мы надеемся, что скоро будем просить вас ратифицировать эти документы так же, как мы делаем это сегодня», – добавил замминистра.

Тартус – второй по величине портовый город в Сирии после Латакии. В Тартусе располагается единственный за пределами бывшего СССР российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ, в котором могут обслуживаться российские боевые корабли в Средиземном море. Эта военная база существует с 1971 г.