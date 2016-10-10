Представитель Сечина: статья «Новой газеты» не представляет никакой общественной значимости

Представители президента «Роснефти» Игоря Сечина считают, что статья, ставшая поводом для иска к «Новой газете», не соответствует действительности.

«Поводом для публикации стал праздный интерес, [распространенная информация] не представляет никакой общественной значимости», – заявил представитель Сечина в Басманном суде Москвы. Он добавил, что «истец не является ни публичной фигурой, ни влиятельным политиком».

По словам его коллеги Елены Забраловой, «информация в публикациях об имуществе Сечина и его жены, а также его расходах, которые он скрывает, являясь государственным служащим, является негативной и недостоверной». «Так как ни Игорь Сечин, ни его жена не являются государственными служащими», – пояснила она. В публикациях «Новой газеты» были распространены сведения в «скрытой форме утверждения», которые не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство Сечина, заявила Забралова.

«Ответчики не предъявили достоверных доказательств распространенной информации о том, что Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире – "Принцесса Ольга", зарегистрированной на Каймановых островах, о том, что Игорь Сечин скрывает информацию о своем имуществе, а его расходы превышают официальные доходы и доходы его семьи», – заявила Забралова.

В свою очередь, представитель издания заявил, что иск не подлежит удовлетворению, так как оспариваемая информация представлена в форме предположения, вопросов и выводов, а не утверждения, а автор статьи Роман Анин ставит перед собой задачу установить, какое отношение Сечин имеет к яхте «Принцесса Ольга».

«Мы считаем, что информация об имуществе, доходах и расходах, образе жизни российской элиты может внести вклад в общественную дискуссию, особенно на фоне социально-экономического состояния нашего общества, которое продолжает ухудшаться», – отметил он.

Он добавил, что Сечин является «влиятельным политиком, высокопоставленным чиновником в прошлом, главой крупнейшей нефтегазовой компании, большой пакет акций которой принадлежит государству».

Представитель издания подчеркнул, что Анин предварительно направил запрос в «Роснефть» с просьбой прокомментировать готовившуюся к публикации информацию, а готовя текст, основывался на двух достоверных фактах – фотографиях из личного блога Сечиной в Инстаграме, а также информации с сайта, на котором любой желающий может отслеживать перемещения всех судов в мире в реальном времени. Метки геолокации на выложенных фото совпали с местом нахождения яхты, что стало поводом для публикации, сообщил представитель ответчика.

Поводом для иска стала статья о яхте St. Princess Olga, опубликованная в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Судно, по сведениям издания, спущено на воду в 2013 г., его размер – «с футбольное поле (85,6 м)». На яхте якобы есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также спа и лифт. St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd., писала «Новая газета». Изучив с помощью специальных сайтов о морских судах маршрут яхты и фотографии в аккаунте Instagram жены Игоря Сечина Ольги Сечиной, издание предположило, что St. Princess Olga либо собственность семьи Сечиных, либо они часто арендуют это судно. Сейчас фотографии в аккаунте Instagram, на который ссылается «Новая», доступны только его подписчикам, убедились «Ведомости». По оценкам экспертов, опрошенных «Новой», такая яхта стоит «не менее $100 млн».

Первой иск к изданию подала Ольга Сечина. Она уверена, что заметка нарушает ее право на неприкосновенность частной жизни. Оба истца требуют уничтожить тираж номера с этой публикацией, Ольга Сечина также требует удалить текст с сайта издания. Представитель «Роснефти» подтверждал «Ведомостям» факт подачи иска Сечиной и то, что она является женой руководителя компании.