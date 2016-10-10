Суд полностью удовлетворил иск Сечина к «Новой газете»

Басманный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» и журналисту Роману Анину.

Кроме того, по мнению стороны истца, публикация не является общественно значимой, так как Сечин - не публичный человек и не влиятельный общественный деятель.

На заседании представители главы «Роснефти» заявили, что автор статьи «Секрет "Принцессы Ольги"» Анин в материале в форме «скрытого утверждения», то есть посредством изложения фактов в форме вопросов или предположения, распространил недостоверную и порочащую Сечина информацию о том, что тот якобы имеет отношение к одной из самых шикарных яхт мира, живет не по средствам, а значит, скрывает свои истинные доходы, являясь главой госкомпании.

Представитель «Новой газеты» Ярослав Кожеуров утверждает, что журналист руководствовался законными мотивами и действовал в соответствии с Кодексом журналистской этики, заблаговременно направив запрос в «Роснефть» с просьбой прокомментировать имеющуюся у него информацию.

Кроме того, автор статьи не утверждал, а лишь задавался вопросом, какое отношение Сечин и его супруга имеют к дорогостоящей яхте. По словам Кожеурова, информация о благосостоянии и тратах представителей российской элиты может быть предметом общественной дискуссии, учитывая социально-экономическое состояние страны, когда уровень доходов граждан постоянно падает, а представители власти предлагают согражданам «тратить меньше электроэнергии».

«Вместе с данным материалом на полосе - ссылка на материал о жизни российского села, где собирательства позволяют людям выживать в условиях, когда их доход составляет около 10 000 руб. в месяц», - сказал Кожеуров.

Он добавил, что Сечин является «влиятельным политиком, высокопоставленным чиновником в прошлом, главой крупнейшей нефтегазовой компании, большой пакет акций которой принадлежит государству».

Поводом для иска стала статья о яхте St. Princess Olga, опубликованная в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Судно, по сведениям издания, спущено на воду в 2013 г., его размер – «с футбольное поле (85,6 м)». На яхте якобы есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также спа и лифт. St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd., писала «Новая газета». Изучив с помощью специальных сайтов о морских судах маршрут яхты и фотографии в аккаунте Instagram жены Игоря Сечина Ольги Сечиной, издание предположило, что St. Princess Olga либо собственность семьи Сечиных, либо они часто арендуют это судно. Сейчас фотографии в аккаунте Instagram, на который ссылается «Новая», доступны только его подписчикам, убедились «Ведомости». По оценкам экспертов, опрошенных «Новой», такая яхта стоит «не менее $100 млн».

Первой иск к изданию подала Ольга Сечина. Она уверена, что заметка нарушает ее право на неприкосновенность частной жизни. Оба истца требуют уничтожить тираж номера с этой публикацией, Ольга Сечина также требует удалить текст с сайта издания. Представитель «Роснефти» подтверждал «Ведомостям» факт подачи иска Сечиной и то, что она является женой руководителя компании.