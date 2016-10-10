Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации «Голос»

Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации «Голос». Об этом сообщили в понедельник, 10 октября, «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Суд отклонил жалобу ассоциации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации "Голоса". Решение первой инстанции признано законным и обоснованным», - сказал представитель суда.

Пресненский суд Москвы 27 июля удовлетворил иск управления Минюста по столице о ликвидации «Голоса». Тогда сообщалось, что процедура ликвидации должна завершиться в течение полугода, однако представители ассоциации обещали обжаловать решение суда.

В исковом заявлении управления Минюста по столице говорилось, что организация не привела устав в соответствие с гражданским законодательством. Также управление Минюста указывало, что ассоциация ведет политическую деятельность под видом движения «Голос» и трижды привлекалась к административной ответственности, что является систематическим нарушением закона об НКО.

Ассоциация «Голос» стала первой организацией, которую Минюст принудительно включил в реестр иностранных агентов. Иностранным финансированием организации была признана денежная часть премии Сахарова, присужденная Хельсинкским комитетом, от которой организация отказалась.

Суд ликвидировал ассоциацию «Голос»
Некоммерческая ассоциация «Голос» ликвидирована по решению суда
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