Минобороны России прокомментировало заявления британского министра о Сирии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков считает «маловразумительными» заявления министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Россия собирается продлить гражданскую войну в Сирии, передает ТАСС.

«Британскому военному министру, прежде чем пускаться в маловразумительные рассуждения о якобы ответственности России за ситуацию в Сирии и, в частности, в Алеппо, необходимо задуматься, а что же сделано самой Великобританией в этой несчастной стране?» - сказал он.

Ранее Фэллон сказал, что Россия настроена «продлить гражданскую войну» в Сирии. Конашенков отметил, что Россия регулярно направляет гуманитарную помощь сирийцам. «Скажите, господин Фэллон, а сколько благодаря Великобритании населенных пунктов вернулось к мирной жизни, сколько фунтов гуманитарной помощи доставлено сирийцам, сколько квадратных футов территории освобождено вашей страной от террористов?» - спросил Конашенков.

«И где была Великобритания, когда ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство") почти дошел до берегов Средиземного моря, едва не превратив Сирию в террористический халифат, как это произошло вашими стараниями в Ливии? Ведь вы хозяйничали в небе Сирии до прихода российских ВКС. Так кого же надо призывать к ответственности за порождение и потворство ИГИЛ и филиала "Аль Каиды" - "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), с которыми результативно борются российские ВКС?» - добавил российский представитель.