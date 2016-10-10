Евросоюз пока не прорабатывает новые санкции против России – Чижов

Проработка антироссийских санкций в связи с ситуацией в Сирии, по данным Москвы, пока не ведется. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вопрос о возможных дополнительных санкциях в отношении России может возникнуть, в последние дни публикации в околоеэсовских СМИ имеют место», - сказал он, комментируя сообщения СМИ в преддверии намеченного на 17 октября заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

«Разумеется, для принятия решения потребуется консенсус 28 стран. Учитывая, что никакой дополнительной проработки этого вопроса не велось и, по нашим данным, пока не ведется, надеемся, что это останется на стадии разговоров», - сказал он.

По словам постпреда, «отношения между Россией и Евросоюзом становятся заложниками не только украинского кризиса, но и сирийского».