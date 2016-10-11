Работа в семейном фонде Клинтонов едва не довела его экс-главу до самоубийства

Возглавлявшая до 2015 г. благотворительный фонд семьи Клинтонов Clintin Foundation Лора Грэм оказалась на грани самоубийства из-за конфликтов на работе. Это следует из электронной переписки бывшего советника экс-президента США Билла Клинтона Дага Бэнда. Оно в числе прочих документов было опубликовано Wikileaks во второй части писем главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Письмо датировано 8 декабря 2011 г. «Поздно прошлой ночью Лора Грэм позвонила мне, поскольку не могла дозвониться до… своего психоаналитика. Она была на Стейтен-Айленде в своей машине, припаркованной в нескольких метрах от воды, с ногой на педали газа. Она обратилась ко мне, чтобы рассказать о том стрессе, который она испытывает из-за всех офисных неурядиц с Биллом Клинтоном и (его дочерью) Челси Клинтон», — писал Бэнд. Он отмечал, что работа в фонде «очень серьезно сказалась на ее здоровье».

Вторая часть переписки Подесты была опубликована Wikileaks 8 октября и содержала 2060 писем и около 170 приложений. Большая часть материалов посвящена ядерной энергетике и Uranium One – компании, которой, как заявлял соперник Клинтон Дональд Трамп, управлял брат Джона Подесты. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обещал публиковать в течение следующих 10 недель новые еженедельные материалы «по теме выборов в США». Он анонсировал документы о войне, поставках вооружений и компании Google.