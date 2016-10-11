Кириенко подобрал себе руководителя аппарата – «Коммерсантъ»

Руководителем аппарата первого зама главы президентской администрации Сергея Кириенко может стать работавший с ним в Приволжском полпредстве Александр Николин. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на кремлевского собеседника, распоряжение о его назначении сейчас готовится. По данным другого источника, Николин уже вчера был на новом месте.

В первой половине 2000-х гг. Николин руководил секретариатом аппарата Кириенко в полпредстве. Один из сотрудников аппарата характеризует его как «ответственного и системного» человека с хорошими организаторскими способностями. Другой указывает, что Николин – «не интриган, очень четкий исполнитель и организатор». Его также называют выходцем «из служб».

Аппаратом предшественника Кириенко на кремлевской работе Вячеслава Володина до марта 2015 г. также руководил выходец из службы безопасности президента полковник Игорь Дивейкин. Затем он был назначен замом главы управления внутренней политики, курирующим территории.