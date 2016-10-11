МВД закрыло уголовные дела Билаловых – «Дождь»

Два уголовных дела, фигурантами которых были братья Ахмед и Магомед Билаловы, закрыты, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, знакомые с предпринимателями и близкие к бывшему руководству госкорпорации «Курорты Северного Кавказа». «Следствие по делу о злоупотреблении полномочиями, где фигурировал Ахмед Билалов, прекращено», – заявил источник телекомпании, близкий к Главному следственному управлению МВД по Москве.

Ахмед Билалов, который до 2013 г. был вице-президентом Олимпийского комитета и председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», подозревался в растрате бюджетных денег. Следователи считали, что в 2012 г. он оплатил аренду машины и проживание в Лондоне более чем на 3 млн руб. из средств уставного фонда «Курортов Северного Кавказа».

Совладельца компании «Красная Поляна», строившей олимпийский курорт «Горная карусель», Магомеда Билалова подозревали в нанесении ущерба Сбербанку. По версии следствия, якобы полученные от Сбербанка более 1 млрд руб. «Красная Поляна» хранила в принадлежащем бизнесмену Национальном банке развития бизнеса под 4–7% годовых и заключала договоры займа у подконтрольных Билалову организаций на заведомо невыгодных условиях. Билалов обвинения отрицал. В числе своих оппонентов он называл вице-премьера Дмитрия Козака и вице-президента Сбербанка Станислава Кузнецова. Решение о закрытии этого дела, по данным телеканала, было принято в декабре прошлого года.

Собеседники телеканала говорят о «реабилитации» Билаловых. «Формально они выполнили все требования, необходимые для этого: не давали разоблачительных интервью, продали бизнес, тихо сидели за границей и не обвиняли российскую власть», – отмечает источник.

В феврале 2013 г. президент Владимир Путин обвинил Ахмеда Билалова в срыве олимпийского строительства. После этого братья лишились всех должностей и уехали из России. Последние три года они жили в основном в Лондоне. В этом году Магомед впервые прилетел в Россию.