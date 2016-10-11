Комитет за гражданские права может остаться без финансирования

Межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация «Комитет за гражданские права» может оказаться без финансирования из-за проблем с отчетами за государственные гранты, пишет «Коммерсантъ». В начале октября председатель комитета Андрей Бабушкин просил помощи у других правозащитных организаций и объяснял, что у организации нет денег, она не может работать.

По словам Бабушкина, долг по зарплатам сотрудников комитета превысил 1,5 млн руб. при средней зарплате около 20 000 руб. в месяц, некоторые сотрудники не получают денег с апреля. Также у организации долг в несколько сотен тысяч по оплате аренды помещения в Москве.

В последние годы Комитет за гражданские права работает за счет государственных грантов. В начале 2015 г. организация получила два гранта от операторов Лиги здоровья нации и «Гражданского достоинства» на сумму 6,9 млн руб., а в январе 2016 г. – один грант от «Гражданского достоинства» на сумму 3 млн руб. Комитет задержал на четыре месяца отчет Лиге здоровья нации за 983 000 руб., выделенных на мониторинг медицинской помощи в учреждениях ФСИН. Бабушкин объяснил, что задержка произошла из-за изъятия у комитета отчетных документов в связи с расследованием дела против вице-президента комитета Андрея Маякова. В сентябре 2015 г. Маяков был задержан по обвинению в том, что он обещал ранее судимому москвичу закрыть уголовное дело за 900 000 руб., а через год был осужден на полгода лишения свободы. Отчет Лиге здоровья был направлен в феврале 2016 г., но в марте Лига потребовала возвращения 983 000 руб. через суд. Суд удовлетворил требование грантодателя. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу комитета в октябре.

В начале октября «Гражданское достоинство» отказалось перечислить Комитету по правам человека третью часть гранта в 3 млн руб. из-за ошибки в отчете комитета. Председатель «Гражданского достоинства» Павел Вдовиченко объяснил, что комитет задержал на полтора месяца отчет за второй транш, а из отчета следовало, что остатки на счетах значительно превышали сумму, которая должна была остаться после трат на проект. Грантодатель готов договариваться с комитетом, хотя, по словам Вдовиченко, «с 2013 г. мы неоднократно указывали руководителю комитета на несоответствие между правозащитной деятельностью и низким качеством финансовой отчетности».