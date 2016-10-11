В МИД Украины объяснили, почему нельзя разрывать дипотношения и вводить визы с Россией

Введение виз для граждан России может повлечь ответный шаг Москвы для граждан Украины, а это создаст проблемы для украинцев, которые в России работают, объяснил директор департамента политики и коммуникаций украинского МИДа Алексей Макеев. Как передает УНН, он сказал это в ток-шоу «Свобода слова». Также он предположил, что в этом случае Россия может предложить «миллионам украинцев» оставаться в России и брать российское гражданство. «Идея введения визового режима действительно направлена на то, чтобы мы потеряли большое количество граждан Украины?» – спросил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Украине придется вводить в отношении России более жесткие меры, чем визовый режим. Макеев предложил определиться, для чего Украине вводить визовый режим с Россией, и не будет ли это ситуативным решением. «Очевидно, что визовый режим должен привести к снижению попадания в страну нежелательных лиц», – рассудил чиновник. На российских провокаторах эта мера не скажется, потому что пока украинские спецслужбы не дают им въезжать на Украину, продолжил он.

Если же Россия введет в ответ визовый режим для украинцев, то работающим в России гражданам Украины придется вернуться на родину, получить рабочую визу и разрешение на работу в России, добавил Макеев. «Россия прекрасно покажет на всех первых каналах очереди у российских дипломатических учреждений», – пообещал он.

Если же Киев разорвет дипломатические отношения с Москвой, Украина потеряет возможность защищать и добиваться освобождения задержанных в России граждан, добавил Макеев. Это сообщает УНИАН со ссылкой на «5 канал». Две страны сохраняют только дипломатические отношения, за исключением «нормандского формата», подчеркнул чиновник, для Украины главная причина этого – сохранение общения без посредников.