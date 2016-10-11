Роспотребнадзор сообщил о 10 случаях завоза в Россию лихорадки Зика

В России подтверждены только завозные случаи лихорадки Зика, заявила главный государственный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Как передает «Интерфакс», таких случаев было 10. «Случаев местной передачи в РФ нет», – добавила Попова. По ее словам, проводили исследования на черноморском побережье и в Крыму, однако, несмотря на обилие насекомых – переносчиков лихорадки, случаев заражения не было зафиксировано.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что с высокой долей вероятности вирус Зика будет распространяться в Азии. Ранее лихорадка активно распространялась в Южной Америке, вирус переносят комары, наиболее опасно заражение при беременности – лихорадка приводит к микроцефалии плода. По данным ВОЗ, случаи Зика зафиксированы в 70 странах мира, в том числе в 19 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Два случая подтверждены в Таиланде, сотни – в Сингапуре, передает ВВС. Директор ВОЗ Маргарет Чжан признала, что до сих пор не найдено средство борьбы с этим вирусом.