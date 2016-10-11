Комиссар Совета Европы по правам человека «вынужденно» отменил поездку в Россию

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нилс Муйжниекс объявил об отмене визита в Россию. Он написал в Twitter, что был вынужден отменить поездку «из-за неприемлемых условий реализации моей программы, предложенных властями». Это первый раз, когда комиссар Совета Европы по правам человека отменяет визит из-за условий, выдвинутых одним из государств – членов организации, сообщил представитель СЕ агентству dpa, передает Deutsche Welle.

Муйжниекс собирался приехать в Россию в октябре «для оценки ситуации в области прав человека по некоторым актуальным темам», говорится в его разъяснении на сайте Совета Европы. По его словам, принимающая сторона ограничила визит 48 часами исключительно Москвы с одним рабочим днем. Эти условия «не позволяют реализовать полноценную программу посещения страны, как я это делаю во всех других странах – членах Совета Европы, где я встречаюсь с властями, национальными институтами по правам человека, гражданским обществом и иными партнерами, а также посещаю места возможных нарушений прав человека, в том числе за пределами столицы», заявил комиссар СЕ.

Он заверил, что применяет одинаковые стандарты во всех странах. Согласиться с предложенными условиями было бы несправедливо и неэффективно «с точки зрения защиты прав человека в Российской Федерации», добавил он. Комиссар СЕ по правам человека намерен продолжать следить за ситуацией в России и надеется, что Москва поменяет свою позицию и полностью восстановит сотрудничество с его офисом. «Согласно основополагающим положениям моего мандата государства-члены должны способствовать независимому и эффективному осуществлению моих полномочий, включая содействие в организации встреч и контактов, а также своевременное предоставление необходимой информации. Я сообщил властям Российской Федерации, что на сегодняшний день невыполнение ими указанных положений вызывает глубокую озабоченность и сожаление», – заявил он.