Подозреваемый участник крупнейшей для Уолл-стрит хакерской атаки ждет депортации из Москвы – Bloomberg

Подозреваемый в крупнейшей в истории Уолл-стрит хакерской атаке гражданин США Джошуа Аарон находится в Москве и ведет переговоры о возвращении на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg и его источники. В России подозреваемый находится в приемнике для нелегальных мигрантов. Из судебных документов следует, что его арестовали в мае 2016 г. за нарушение визового режима после проверки съемной квартиры, расположенной над одним из ресторанов Beverly Hills Diner. 20 мая суд оштрафовал Аарона на 5000 руб. и принял решение о его выдворении из России. Апелляцию осужденного суд отклонил.

По данным Bloomberg, Аарон въехал в Россию с Украины 23 мая 2015 г., ордер на его арест был выписан в США несколькими неделями позднее.

Аарон и два гражданина Израиля подозреваются в серии атак, совершенных с 2007 по 2015 г., и краже данных более чем 100 млн клиентов банка JPMorgan Chase и других финансовых организаций. Данные использовались в различных нелегальных схемах, в том числе для манипуляций фондовым рынком, полагает следствие. Полученный хакерами доход оценивается в сотни миллионов долларов. Пока совершались атаки, Аарон часто ездил в Россию, отмечает Bloomberg. Москва предлагала США «эквивалентный» обмен заключенными, но не получила на предложение никакого ответа, добавляет «Интерфакс».