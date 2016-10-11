В Генштабе и Кремле заявили об угрозе со стороны американской ПРО

Американская система противоракетной обороны преследует в том числе задачу по расширению возможностей для уничтожения искусственных спутников Земли на низких орбитах. Развитие ПРО представляет угрозу для свободного использования космического пространства любым государством. Развитие этой системы снижает порог применения ядерного оружия, создавая у Вашингтона иллюзию «неуязвимости и безнаказанности под "зонтиком" ПРО». Это заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. По его словам, США создают глобальную систему ПРО для нейтрализации ядерных потенциалов России и Китая и достижения военного превосходства над ними. Он также добавил, что крылатые ракеты «Томагавк» могут накрыть почти всю европейскую часть России. Как передает ТАСС, он сказал это на Сяньшаньском форуме по безопасности в Пекине.

Россия констатирует факт угрозы ее национальной безопасности со стороны американской ПРО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщает «Интерфакс», его спросили на брифинге о возможном превосходстве ПРО в США. «Польша, Румыния <...> Скажите, в Румынии, там стройка закончилась?» - спросил Песков.

Познихир в Пекине заявил, что утверждения о ненаправленности ПРО против России являются голословными и не подтверждаются какими-то договоренностями или юридическими гарантиями. Он добавил, что США с союзниками блокируют в Женеве российско-китайские инициативы по предотвращению размещения оружия в космосе и с помощью ПРО США планируют расширить свои возможности по уничтожению чужих спутников на орбите. «Ее противоспутниковый потенциал служит одним из источников неприятия американцами любых договоренностей о неразмещении оружия в космосе», - цитирует его ТАСС. Познихир напомнил, что в 2008 г. американский спутник на высоте около 250 км был разрушен противоракетой «Стандарт-3» модификации 1А, запущенной с борта эсминца ВМС США. «Возможности перспективных противоракет "Стандарт-3" модификации 2А с увеличенной зоной поражения, а также противоракет GBI значительно больше. Это позволяет уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок», - подчеркнул генерал.

По словам Познихира, одна из задач американской ПРО - «скрытое создание мощного ударного компонента для возможного нанесения обезоруживающего и обезглавливающего ударов по нашим странам». Из универсальных пусковых установок Мk-41, которые используются на базах в Румынии и Польше, помимо противоракет «Стандарт-3» могут запускаться крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», рассказал генерал. «Американские аргументы о том, что в наземном варианте они не способны применять крылатые ракеты, благодаря особенностям конструкции и программно-алгоритмическим ограничениям, мягко говоря, неубедительны», - добавил он: устройства, якобы не дающие разместить крылатую ракету в контейнерах наземного комплекса, легко демонтируются, а программа перезагружается. Переоснастить установки «Томагавками» на базах в Европе и на кораблях ПРО можно «скрытно и в короткие сроки», уверены в Генштабе. Учитывая, что дальность «Томагавков» достигает 2500 км, под ударом американских крылатых ракет может оказаться практически вся европейская часть России, добавил начальник управления.

«По мнению российских военных экспертов, США надеются за счет обладания ею получить возможность безнаказанного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара в любом регионе мира, не исключая Россию и Китай», - сказал также Познихир. Средствами, которые создаются в рамках концепции глобального мгновенного удара (Prompt Global Strike), предполагается наносить обезглавливающий и обезоруживающий удары по ядерным силам, а уцелевшие ракеты атакованной стороны, запущенные в сторону США для ответного удара, должны быть уничтожены эшелонированной системой ПРО, рассказал он. Надеяться на такое развитие событий - опасная иллюзия, предупредил он.

«Иллюзия неуязвимости и безнаказанности под зонтиком ПРО будет стимулировать Вашингтон к односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем. Это объективно способно привести к снижению порога применения ядерного оружия для упреждения действий противника», - сказал генерал.

«Решение США о создании глобальной эшелонированной системы ПРО не связано с ответом на ракетные угрозы Ирана и Северной Кореи. Оно обусловлено прежде всего стремлением получить военное превосходство над Россией и Китаем», - считают в Генштабе. Истинными целями создания американской системы ПРО Познихир назвал «снижение потенциала стратегических ядерных сил России, а в отношении китайского ракетно-ядерного потенциала - получение возможности его полного обнуления». Система ПРО, обладающая не только противоракетным, но и противокосмическим и ударным потенциалами, является средством стратегического доминирования, заявил генерал. «Основная задача ее региональных компонентов - служить передовым рубежом блокирования стратегических ядерных сил и космической группировки России и Китая», - сказал он.

Представитель Генштаба отметил, что суммарный противоракетный потенциал США неадекватен угрозам, заявленным Вашингтоном. В частности, заявил Познихир, КНДР только демонстрирует возможности по созданию баллистических угроз, а речи о ракетной угрозе со стороны Ирана после договоренностей по ядерной программе не идет. По данным российского Генштаба, к 2020 г. американская ПРО будет включать около 50 противоракет GBI (Ground-Based Interceptor), более 200 противоракет THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и порядка 700 SM-3 наземного и морского базирования. Более 40 кораблей с системой ПРО будут нести службу в разных частях Мирового океана, включая моря, омывающие берега России и Китая, рассказал Познихир.

«Корабли и базы ПРО США и их союзников буквально окружают Россию и Китай. Даже из расчета, что на одну цель будут назначены несколько противоракет, получается, речь идет о потенциальной способности системы ПРО перехватить сотни ракет. Таким образом, под предлогом противодействия северокорейской и иранской "ракетным угрозам" развертывается система, предназначенная в первую очередь для борьбы с российскими и китайскими ракетами», - заключил генерал.