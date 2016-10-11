Минюст получил обращение адвоката о передаче Ярошенко на родину

Министерство юстиции России получило копию обращения адвоката осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко о его передаче на родину и уже подготовило обращение к американской стороне. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России.

Российский летчик гражданской авиации Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 г. После этого его тайно вывезли в США, где в апреле 2011 г. он по обвинению в преступном сговоре с целью транспортировки крупной партии наркотиков был приговорен к 20 годам тюрьмы. Ярошенко полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Ранее в Минюсте сообщили, что в случае поступления в ведомство ходатайства осужденного или его представителя о передаче в Россию для отбывания наказания либо соответствующего запроса компетентных органов США данный вопрос будет рассмотрен в соответствии с положениями Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 г. и российского законодательства.

Ранее также стало известно о том, что Ярошенко 13 сентября подписал по предложению Федерального бюро тюрем США документ о своем согласии на передачу на родину, что является одним из обязательных условий для применения Конвенции, участниками которой являются Россия и США.