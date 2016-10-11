Верховный суд отменил смягчение приговора бывшему главкому Сухопутных войск Чиркину

Верховный суд отменил решение о смягчении приговора бывшему главкому Сухопутных войск генерал-полковнику Владимиру Чиркину, сообщает «Интерфакс». В июне 2016 г. президиум Московского окружного военного суда подтвердил законность решения о замене реального срока генералу на штраф. Прокуратура подала кассационное представление на это решение. ВС направил дело на новое апелляционное рассмотрение иным составом судей.

В кассационном представлении военный прокурор настаивал на необоснованности переквалификации апелляционной инстанцией обвинения Чиркину с получения взятки на мошенничество и замены реального срока наказания на штраф, сообщает ТАСС. Поэтому гособвинение просило отменить это решение и отправить на новое рассмотрение.

Чиркин заявил, что считает доводы представления незаконными и не подлежащими удовлетворению. Он также просил передать дело на новое апелляционное рассмотрение, требуя оправдания.

ТАСС Чиркин заявил, что находится в распоряжении министра обороны и ждет скорого назначения на равнозначную должность.

В августе 2015 г. Московский гарнизонный военный суд признал Чиркина виновным в получении взятки в 450 000 руб. за помощь подчиненному в получении квартиры. Он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима, лишению звания генерал-полковника, лишению госнаград и конфискации имущества на сумму более 450 000 руб. Главком говорил, что его обманули мошенники, которые действовали за его спиной.

В декабре 2015 года МОВС переквалифицировал действия Чиркина на мошенничество и смягчил наказание до штрафа в 90 000 руб. Осужденный был освобожден. Апелляционная инстанция также отменила решение Московского гарнизонного суда о лишении генерала наград и воинского звания. Гарнизонный военный суд 19 февраля 2016 г. по ходатайству Чиркина досрочно снял с него судимость, законность решения подтвердил МОВС в начале апреля.

В мае стало известно, что Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Главной военной прокуратуры на приговор Чиркину и направил в президиум МОВС представление о пересмотре его апелляционного определения МОВС, которым реальный срок наказания (пять лет лишения свободы) военачальнику был заменен на штраф 90 тыс. рублей. Прокуратура считает неправильной эту переквалификацию, говорил ранее источник «Интерфакса».

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