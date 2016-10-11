В Японии ждут приезда Путина 15 декабря – посол в Москве

В Японии ожидают официального визита российского президента Владимира Путина 15 декабря, сообщил посол в Москве Тоехиса Кодзуки.

«Самое важное событие в этом году - это визит Владимира Владимировича в Японию», - сказал он на встрече с руководителем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он ожидает, что будет согласована дата 15 декабря.

Кодзуки добавил, что Япония считает очень важным приезд в страну спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, который ожидается осенью.