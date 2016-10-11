Путин потребовал снизить затраты на профессиональный спорт

Бюджеты регионов и компаний с государственным участием должны снижать затраты на содержание профессионального спорта, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал на Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта

«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт», - сказал Путин.

«О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили», - добавил Путин. Он попросил правительство проанализировать затраты госкомпаний на профессиональный спорт и сделать соответствующие предложения по данному вопросу до конца года. Путин отметил, что «это должна быть работа поэтапная, аккуратная, чтобы ничего не разрушать, а, наоборот, созидать».

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что расходы на массовый спорт в следующем году будут сокращены более чем в 1,5 раза, финансирование профессионального спорта тоже снизится – на 6,7%.