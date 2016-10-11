В комитете по транспорту Петербурга проводится выемка документов – «Интерфакс»

Следователи проводят во вторник оперативные мероприятия в здании комитета по транспорту Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В комитете проводится выемка документов. Мероприятия идут в рамках ранее возбужденного уголовного дела", - сообщил собеседник агентства. По его словам, дело находится в производстве 2-го следственного управления СК России.

В пресс-службе УФСБ региона отказались от комментариев информации. По данным СМИ, обыски связаны с уголовным делом по строительству метро.