Путин: спорт, туризм и молодежную политику должен курировать один вице-премьер

Президент Владимир Путин сообщил, что в правительстве появится вице-премьер, который будет курировать спорт, туризм и молодежную политику. Такое заявление он сделал на заседании Совета при президенте России по спорту.

«Мы с председателем правительства (Дмитрием Медведевым) обсуждали вопросы сфер, близких к спорту, - молодежная политика, туризм. Мы полагаем, что нужно объединить этот комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-премьеру правительства РФ», - заявил Путин.

По его словам, «правительство сделает конкретные, в том числе кадровые, предложения в ближайшее время».