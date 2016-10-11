МИД Великобритании: Россия может стать страной-изгоем

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит «бомбардировки гражданских целей» в Сирии. Такое заявление он сделал в ходе дебатов в парламенте. Его слова приводит Reuters.

Он также сказал, что хотел бы видеть акции протеста у российского посольства в Лондоне из-за ситуации в Сирии. Он уверен, что имеющиеся свидетельства указывают на ответственность России за недавнюю атаку на гуманитарный конвой в Сирии.