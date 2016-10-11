Лавров обсудил Сирию с министром иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Министры признали важность необходимости активизации международных усилий по разрешению кризиса в Сирии, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В рамках беседы «основное внимание было уделено нынешней ситуации в Сирии». Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность политического урегулирования кризиса в Сирии и пришли к мнению, что кризис можно разрешить только путем политического соглашения, говорится в сообщении ведомства.