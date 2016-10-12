Назарбаев отменил две зарубежные поездки из-за болезни

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев из-за простуды не сможет посетить Азербайджан и Армению с 12 по 14 октября. Как передает ТАСС, это объявил пресс-секретарь президента Айдос Укибай. По его словам, график Назарбаева изменен и он до конца недели не будет участвовать в международных мероприятиях. В Ереван на заседания ОДКБ поедет премьер-министр Казахстана.

По словам пресс-секретаря, Назарбаев «проходит плановое лечение в связи с простудным заболеванием, в целом состояние здоровья не вызывает никакого беспокойства». «В дальнейшем деятельность президента будет вестись согласно обычному рабочему графику», - добавил Укибай.

Президент планировал посетить Армению с официальным визитом, а также принять участие 14 октября в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на уровне глав государств. 12 октября он собирался совершить официальный визит в Азербайджан.