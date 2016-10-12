Министр иностранных дел Франции сожалеет из-за отмены визита Путина в Париж

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро выразил сожаление в связи с отменой визита президента России Владимира Путина в Париж, который был запланировал на 19 октября. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Europe 1.

«Нужно говорить ясно. Мы были готовы говорить с Путиным о ситуации в Сирии - такое предложение ему было сделано, но он должен был открывать еще выставку, православную церковь, что было бы совершенно сюрреалистично. Владимир Путин отказался приехать говорить о Сирии - именно это нужно запомнить, и об этом я сожалею, поскольку мы хотим говорить о Сирии», - сказал французский министр (цитата по ТАСС).

Эйро призвал Россию прекратить «бомбежки мирного населения в Алеппо» и бороться с террористами в Сирии. По словам Эйро, у Парижа и Москвы в вопросах Сирии есть «одно фундаментальное расхождение во мнениях». Он добавил, что именно это расхождение на днях обсуждал с российским коллегой Сергеем Лавровым. Эйро подчеркнул, что Франция бросила все силы на уничтожение терроризма.

Министр иностранных дел Франции также заявил, что новая встреча глав государств «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Берлине может состояться только при условии, что все стороны покажут готовность добиться продвижения в реализации минских соглашений.

Проведение такой встречи в данный момент «не является невозможным», уточнил Эйро.

«Это будет зависеть от доброй воли и тех, и других», - подчеркнул он, отметив, что должно произойти прекращение огня в Донбассе, а также реализованы реформы, «которые должна провести сама Украина». Министр подчеркнул, что решение о встрече в Берлине окончательно не принято.

В заключение Эйро напомнил, что Франция по-прежнему стремится к отмене санкций в отношении России, но это станет возможным лишь при выполнении условий минских соглашений.

«Мы вступаем за отмену этих санкций, Россия также этого хочет, но это будет связано только с реализацией минских соглашений, которые являются мирными соглашениями», - отметил министр.