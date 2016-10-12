Совет Федерации одобрил бессрочное размещение авиации в Сирии

Совет Федерации одобрил соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории ближневосточной страны, сообщает «Интерфакс».

За ратификацию проголосовали 158 сенаторов, один человек воздержался.

7 октября Госдума ратифицировала это соглашение. За него проголосовали все 446 депутатов, присутствовавших в зале заседаний.

Соглашение было подписано в Дамаске 26 августа 2015 г., и 9 августа этого года президент внес его на ратификацию в Госдуму.

В пояснительной записке к соглашению говорится, что российская авиагруппа размещается в Сирии по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме «Хмеймим» на безвозмездной основе. Действовать она будет по решениям командира и по согласованию с сирийской стороной. «Вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин. Личный состав российской авиационной группы беспрепятственно пересекает границу и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами САР», – говорится в сопроводительных документах.

Соглашение гарантирует иммунитет личному составу авиагруппы и членам их семей, а также неприкосновенность имущества, архивов и транспорта. «Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания», – говорится в пояснительной записке.