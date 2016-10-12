Песков ответил на сообщение СМИ о его возможном переходе на место Ушакова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о якобы готовящейся отставке помощника президента по международным вопросам Юрия Ушакова и возможном назначении на эту должность самого Пескова: «Слухи не комментируем. Вы знаете, что Ушаков работает помощником по международным вопросам».

«Мы, конечно, все чиновники, мы назначены президентом и будем уволены президентом, но пока мы все работаем на своих местах», - сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Ушаков покинет Кремль до марта. 13 марта ему исполнится 70 лет. К этому времени должен решиться вопрос с его преемником, утверждает собеседник издания в госструктурах, указывая, что «подбор будет очень тщательным».

В числе его потенциальных преемников называют, в частности, посла России в Китае Андрея Денисова, некоторых высокопоставленных сотрудников МИДа, а также замглавы президентской администрации, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Ушаков занимает свой пост последние 4 года, до этого он столько же работал замруководителя аппарата в правительстве Путина, где курировал международную повестку, а с 1998 по 2008 гг. был послом России в США.