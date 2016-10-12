Песков негативно оценил угрозу Обамы «пропорционально ответить» на атаки российских хакеров

Россия остается приверженцем необходимости борьбы с кибертерроризмом, а обещания президента США Барака Обамы «пропорционально ответить» на атаки российских хакеров расценивает негативно, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия всегда была, есть и будет оставаться приверженной принципу необходимости борьбы с кибертерроризмом, с хакерством. Россия является сторонником международного сотрудничества, в том числе с США, в этой области», - заверил пресс-секретарь президента.