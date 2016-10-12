Песков напомнил МИД Великобритании об обязанности обеспечить безопасность посольства России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о призыве министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона устроить протесты у посольства России в Лондоне, сказал, что британские власти обязаны обеспечить безопасность дипучреждений России.

«Моя коллега [представитель МИД РФ Мария] Захарова уже исчерпывающе ответила на заявление министра британского, вот я бы только хотел добавить, что наверняка британскому министру хорошо известно о Венской конвенции и об обязанности Великобритании нести ответственность за безопасность российских дипучреждений на ее территории», - сказал Песков.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что новые спутниковые снимки указывают, что грузовики с гуманитарной помощью в провинции Алеппо 19 сентября обстреляли российские самолеты. Он также выразил желание увидеть акции протеста у российского посольства в Лондоне из-за ситуации в Сирии. «Безусловно, я бы хотел видеть демонстрации тех, кто выступает против войны, у российского посольства. Но где же коалиция "Останови войну»?» - сказал руководитель британского МИДа во время выступления в парламенте. Он предупредил, что Россия рискует стать страной-изгоем, если продолжит «бомбардировки гражданских целей» в Сирии.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утверждение Джонсона идет в русле «русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отдельными членами британского истеблишмента». «В амплуа резонера на сцене блещет Борис Джонсон, узревший с опозданием на месяц вину России после рассматривания неких находящихся в "открытом доступе" спутниковых фотографий. Господин Джонсон, так может откроете этот "открытый доступ" и покажете эти фотографии кому-нибудь еще?» - сказал генерал.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также прокомментировала заявление Джонсона. «Видимо, Борис Джонсон перешел от слов к делу и применил оружие, которым грозил России, - стыд, - написала официальный представитель российского дипведомства в Facebook. - Нам действительно за него стыдно».