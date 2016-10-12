МИД: Невозможно отменять несогласованный визит комиссара СЕ по правам человека

В Москве удивлены заявлением комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса об отмене его визита в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России. «С удивлением узнали об "отмене" комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом своего визита в Российскую Федерацию. Полагаем, что отменить можно только согласованную обеими сторонами поездку, в то время как в данном случае такой договоренности достигнуто не было и речь шла только об этапе обсуждения модальностей возможного пребывания комиссара в России», - отметил собеседник агентства.

«Несмотря на это, готовы к продолжению консультаций с комиссаром о его возможном посещении нашей страны в будущем в случае, если он будет придерживаться деполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своего мандата», - заверили в министерстве.

Муйжниекс 11 октября объявил об отмене визита в Россию. Он был вынужден отменить поездку «из-за неприемлемых условий реализации моей программы, предложенных властями». Это первый раз, когда комиссар Совета Европы по правам человека отменяет визит из-за условий, выдвинутых одним из государств – членов организации.

Муйжниекс собирался приехать в Россию в октябре «для оценки ситуации в области прав человека по некоторым актуальным темам», говорится в его разъяснении на сайте Совета Европы. По его словам, принимающая сторона ограничила визит 48 часами исключительно Москвы с одним рабочим днем. Эти условия «не позволяют реализовать полноценную программу посещения страны, как я это делаю во всех других странах – членах Совета Европы, где я встречаюсь с властями, национальными институтами по правам человека, гражданским обществом и иными партнерами, а также посещаю места возможных нарушений прав человека, в том числе за пределами столицы», заявил комиссар СЕ.